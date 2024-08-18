Арриго САККИ: «Довбик может стать важным игроком в Серии А»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от выступлений украинского форварда Артема Довбика в Серии А в составе «Ромы»:

«С большим интересом буду наблюдать за Довбиком в «Роме». Он был очень силен в «Жироне» и может стать важным игроком и в нашем чемпионате.

Сможет ли «Рома» включиться в гонку за Лигу чемпионов? По моему мнению, они немного отстают. Посмотрим, сможет ли Де Росси сделать окончательный и решающий скачок в качестве».

Довбик может дебютировать в Серии А уже сегодня в матче против «Кальяри».