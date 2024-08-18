Защитник Ливерпуля ищет новый клуб. Им интересуется Челси

17 августа состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами «Ипсвич» и «Ливерпуль». Поединок состоялся на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче. Игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

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В заявке мерсисайдцев на этот поединок отсутствовал защитник Джо Гомес. По информации авторитетного издания The Times, 27-летний футболист ищет себе новый клуб.

Отмечается, что игроком интересуются «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Фулхэм» и «Челси».

В этом сезоне Джо Гомес провел 51 матч за «Ливерпуль», отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 28 миллионов евро.