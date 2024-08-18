Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Мне понравилось, как играют Карпаты»
Хавбек «Динамо» – о матче против новичка УПЛ
Полузащитник «Динамо» Киев Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Карпат» (победа 3:1):
— Насколько тяжелой была игра против «Карпат»?
— Тяжело было только тем, что мы пропустили гол уже на первой минуте. В целом игра давалась, мы создавали моменты для голов.
— Морально было тяжело, по сути, начинать игру при счете 0:1?
— Морально — да, только начали игру и уже проигрываем 0:1. К тому же погода внесла свои коррективы, было очень жарко.
— О ротации в составе знали заблаговременно?
— Тренер всегда говорит, чтобы все готовились, потому что у нас много матчей — еврокубки, чемпионат Украины. Поэтому мы знали, что будет какая-то ротация.
— Тяжело ли играть постоянно на выезде?
— На выезде всегда тяжелее играть, чем дома. Но сейчас идут насыщенные еврокубковые матчи, и нам, конечно, легче добираться до того же Львова, чем в Киев. Сейчас это удобно.
— Удивил ли чем-то новичок УПЛ, «Карпаты»?
— Мне понравилось, как они играют — комбинационный футбол, игра вперед.
— При счете 2:1 стало легче играть?
— Наоборот, «Карпаты» понемногу перехватили инициативу, и некоторое время было тяжело. Не скажу, что они имели какие-то супермоменты, но нагнетали.
— Уже в среду матч против «Зальцбурга». Уже думаете об этом матче?
— Это суперкоманда, которая каждый год играет в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому мы настраиваемся на тяжелую игру.
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