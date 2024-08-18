Рух потерял двух ключевых игроков на матч с ЛНЗ

Сегодня, 18 августа львовский «Рух» в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «ЛНЗ». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Львовский клуб приехал в Черкассы без двух ключевых игроков. Речь идет о правом защитнике Алексее Сыче и вингере Ростиславе Ляхе. Первый сейчас лечится от ветрянки, у второго – повреждение приводящей мышцы, которое он получил в матче против «Оболони».

Кроме него, в матче против «ЛНЗ» «Рух» не сможет рассчитывать на Богдана Слюбика, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, Фредди Плюмена и Юрия Климчука.