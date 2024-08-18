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  4. Рух потерял двух ключевых игроков на матч с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 11:42 |
578
0

Рух потерял двух ключевых игроков на матч с ЛНЗ

Сыч и Лях не помогут команде Виталия Пономарева

18 августа 2024, 11:42 |
578
0
Рух потерял двух ключевых игроков на матч с ЛНЗ
УПЛ. Ростислав Лях

Сегодня, 18 августа львовский «Рух» в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «ЛНЗ». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Львовский клуб приехал в Черкассы без двух ключевых игроков. Речь идет о правом защитнике Алексее Сыче и вингере Ростиславе Ляхе. Первый сейчас лечится от ветрянки, у второго – повреждение приводящей мышцы, которое он получил в матче против «Оболони».

Кроме него, в матче против «ЛНЗ» «Рух» не сможет рассчитывать на Богдана Слюбика, Марка Сапугу, Евгения Пастуха, Фредди Плюмена и Юрия Климчука.

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Рух Львов ЛНЗ - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Ростислав Лях Алексей Сыч ТаТоТаке
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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