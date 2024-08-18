Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Шовковский – очень требовательный тренер»
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 11:30 | Обновлено 18 августа 2024, 12:03
638
0

Александр КАРАВАЕВ: «Шовковский – очень требовательный тренер»

Защитник «Динамо» – о главном тренере «Динамо»

18 августа 2024, 11:30 | Обновлено 18 августа 2024, 12:03
638
0
Александр КАРАВАЕВ: «Шовковский – очень требовательный тренер»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением относительно главного тренера команды Александра Шовковского:

– Как бы вы описали Александра Шовковского, как профессионала и человека?
– Очень требовательный. Уделяет много внимания маленьким мелочам. Условно, как кто принимает мяч на тренировке. Ведь за игру может быть один момент и если ты не правильно примешь мяч в штрафной соперника, ты не сможешь пробить. Плюс он как психолог-мотиватор. Может подсказать что-то и в игре, направить твои мысли на игру, помочь убрать лишнее и сфокусироваться.

– От Шовковского через экран веет спокойствием, нет кадров, где он на кого-то кричит или спорит с арбитром. Он такой и есть?
– Да, но иногда он может и взорваться, если что-то идет не так. Просто таких моментов мало, поэтому их трудно заметить. Он молодой тренер и в такой большой команде. Здесь большое давление и надежда на результат. Поэтому он уделяет очень много анализа психологических моментов и правильному выражению своих эмоций.

– В прошлом сезоне «Динамо» практически все время было в роли догоняющей команды. Это вам мешало?
– Не скажу, что мешало, но, конечно, когда ты являешься лидером, ты понимаешь, что имеешь какой-то запас. Но когда догоняешь, это давит.

– Но сейчас со старта сезона «Динамо» может взять быка за рога.
– Все в наших руках и в голове. Если мы будем все правильно делать и выкладываться больше, чем на 100%, и уделять много внимания мелочам.

– В прошлом сезоне и «Динамо», и «Шахтер» имели убедительные серии без поражений. В этом сезоне тоже все будет идти так же легко?
– С каждым годом становится все труднее. Даже в такое трудное время появляются клубы, которые готовы финансировать и приглашать футболистов. То же «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «ЛНЗ». Да и вообще все команды будут по-особенному настраиваться и на «Динамо», и на «Шахтер». Я сам был в этой роли и когда играл против «Динамо», мне хотелось показать свои лучшие качества. Если не ошибаюсь, забил киевлянам 2 или 3 гола.

По теме:
Хавбек Динамо признался, почему решил продолжить карьеру в Польше
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Мне понравилось, как играют Карпаты»
Кудровка – Диназ Вышгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Александр Караваев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Футбол | 17 августа 2024, 21:23 7
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей

Тренер Динамо ответил на вопросы журналистов

Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 августа 2024, 07:15 10
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После поражения от «Полесья» подопечным Марино Пушича надо восстанавливать свое реноме

Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.08.2024, 20:26
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Футбол | 18.08.2024, 10:41
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Футбол | 17.08.2024, 19:45
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 21
Футбол
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 1
Теннис
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 6
Бокс
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
17.08.2024, 14:13 8
Футбол
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 148
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем