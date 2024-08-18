Александр КАРАВАЕВ: «Шовковский – очень требовательный тренер»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением относительно главного тренера команды Александра Шовковского:

– Как бы вы описали Александра Шовковского, как профессионала и человека?

– Очень требовательный. Уделяет много внимания маленьким мелочам. Условно, как кто принимает мяч на тренировке. Ведь за игру может быть один момент и если ты не правильно примешь мяч в штрафной соперника, ты не сможешь пробить. Плюс он как психолог-мотиватор. Может подсказать что-то и в игре, направить твои мысли на игру, помочь убрать лишнее и сфокусироваться.

– От Шовковского через экран веет спокойствием, нет кадров, где он на кого-то кричит или спорит с арбитром. Он такой и есть?

– Да, но иногда он может и взорваться, если что-то идет не так. Просто таких моментов мало, поэтому их трудно заметить. Он молодой тренер и в такой большой команде. Здесь большое давление и надежда на результат. Поэтому он уделяет очень много анализа психологических моментов и правильному выражению своих эмоций.

– В прошлом сезоне «Динамо» практически все время было в роли догоняющей команды. Это вам мешало?

– Не скажу, что мешало, но, конечно, когда ты являешься лидером, ты понимаешь, что имеешь какой-то запас. Но когда догоняешь, это давит.

– Но сейчас со старта сезона «Динамо» может взять быка за рога.

– Все в наших руках и в голове. Если мы будем все правильно делать и выкладываться больше, чем на 100%, и уделять много внимания мелочам.

– В прошлом сезоне и «Динамо», и «Шахтер» имели убедительные серии без поражений. В этом сезоне тоже все будет идти так же легко?

– С каждым годом становится все труднее. Даже в такое трудное время появляются клубы, которые готовы финансировать и приглашать футболистов. То же «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «ЛНЗ». Да и вообще все команды будут по-особенному настраиваться и на «Динамо», и на «Шахтер». Я сам был в этой роли и когда играл против «Динамо», мне хотелось показать свои лучшие качества. Если не ошибаюсь, забил киевлянам 2 или 3 гола.