Украина. Премьер лига18 августа 2024, 10:45 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
Игра начнется 18 августа в 15:30
18 августа 2024, 10:45 |
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В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в в Telegram Sport.ua
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Судить матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».
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