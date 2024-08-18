В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в в Telegram Sport.ua

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Судить матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».