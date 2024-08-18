В воскресенье, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить матч будет представитель Киевской области Денис Шурман.

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух» .