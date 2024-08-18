Украина. Премьер лига18 августа 2024, 10:34 | Обновлено 18 августа 2024, 10:37
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Рух
Игра начнется 18 августа в 15:30
18 августа 2024, 10:34 | Обновлено 18 августа 2024, 10:37
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В воскресенье, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Судить матч будет представитель Киевской области Денис Шурман.
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух» .
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