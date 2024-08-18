Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 10:28 |
66
0

ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 15:30

18 августа 2024, 10:28 |
66
0
ЛНЗ – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 18 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и львовский «Рух». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судить матч будет представитель Киевской области Денис Шурман.

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух» .

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Кривбасс
Защитник Карпат: «Проиграли Динамо 1:3, но дали бой»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Рух
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух смотреть онлайн
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
Футбол | 18 августа 2024, 06:15 8
Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 
Барса, хватить спать на старых вымпелах времен Месси! 

Валерий Василенко – о явно затянувшейся реинкарнации «Барселоны»

Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Футбол | 17 августа 2024, 13:35 6
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии

Динамо прошло в Глазго шотландский барьер, а Кривбасс перешел из ЛЕ в ЛК

Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Футбол | 17.08.2024, 19:45
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 18.08.2024, 09:59
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.08.2024, 20:26
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 23
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 21
Футбол
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
16.08.2024, 09:20
Бокс
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
16.08.2024, 09:23
Футбол
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 147
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем