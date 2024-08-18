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Премьер-лига
Верес
18.08.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 09:30 | Обновлено 18 августа 2024, 10:43
121
0

Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется 18 августа в 15:30

18 августа 2024, 09:30 | Обновлено 18 августа 2024, 10:43
121
0
Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 18-го августа, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в в Telegram Sport.ua

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Судить матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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