Василий Кобин: «Нам нелегко. Это закаляет команду»

Главный тренер петровского «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал игру против житомирского «Полесья» в 3 туре УПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью 1:1.

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые позволяют нам играть в футбол, работать и заниматься любимым делом. Относительно своих игроков – я никогда после игры не делаю никаких выводов в раздевалке, не делаю никаких поздравлений, никого не ругаю за игру, а всегда на следующий день после игры я говорю некоторые слова. Нужно посмотреть игру и потом только говорить что-то своим игрокам за ошибки, хорошие действия.

– Тем не менее, для вас лично ничья – это положительный результат?

– Если брать в общем нашу ситуацию, в которой мы находимся, то, наверное, да. Здесь очень много факторов, потому что логистика… Мы играем матчи на выезде, у нас все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов. «Полесье» спокойно готовилось после хорошего результата с «Шахтером», а мы добирались. Это минус время для подготовки. Нам нелегко, но ребята об этом знают, и где-то это закаляет команду.

– Перед матчем вы сказали, что Виливальд – это вынужденная замена, потому что травмировался Малыш. Оправдал ли доверие? Как вам его игра?

– У нас равноценные игроки, все это знают, все отмечают. В преддверии игры весь тренерский штаб и игроки «Полесья» отмечали, что у нас нет звездных игроков, у нас есть игроки, за которыми будут следить, я уверен. Кто-то себя показывает лучше, кто-то несколько слабее проводит матчи, но что касается именно Виливальда, то он ничем не уступает травмированному Малышу. Это не была вынужденная замена, мы могли произвести определенные перестановки, у нас есть опция и с другими игроками. Но я тот тренер, который всегда будет доверять молодым игрокам. На предыдущей пресс-конференции я сказал, что все молодые игроки получат рано или поздно шанс. Сейчас получил Виливальд, он воспользовался им, сыграл на довольно неплохом уровне. Есть ошибки, он 20-летний парень. Возможно, в будущем это будет игрок для сборной Украины.

– Сегодня «Ингулец» выдержал физически весь поединок. У предыдущих немного не хватало в конце...

– Мы делаем выводы. Конечно, команда входит в чемпионат, конечно, мы смотрим, в каком состоянии. Хочется лучшего, но еще раз повторюсь, что дорогостоящая и логистика занимает очень много сил. Потому что если мы рассчитывали на Малыша, то сидеть 10 часов человеку, у которого болит спина, это нелегкое удовольствие, – сказал Кобин.