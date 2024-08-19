Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Линдсей Дэвенпорт не нравится, что первая ракетка мира берет туалетные перерывы после проигрыша сета
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam Линдсей Дэвенпорт высказалась о туалетных перерывах, которые первая ракетка мира Ига Свёнтек берет, уступая в по ходу матча.
«Это плохая привычка, которую, вероятно, должны немного пресекать те, кто имеет полномочия. Проиграла сет – и уходишь с корта... раньше такого не было. Но это происходит каждый раз», – сказала Дэвенпорт.
Отметим, что Свёнтек проиграла Арине Соболенко в полуфинале большого турнира в Цинциннати (3:6, 3:6).
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