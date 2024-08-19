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WTA
19 августа 2024, 14:55 | Обновлено 19 августа 2024, 15:01
425
0

Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек

Линдсей Дэвенпорт не нравится, что первая ракетка мира берет туалетные перерывы после проигрыша сета

19 августа 2024, 14:55 | Обновлено 19 августа 2024, 15:01
425
0
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam раскритиковала Игу Свёнтек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam Линдсей Дэвенпорт высказалась о туалетных перерывах, которые первая ракетка мира Ига Свёнтек берет, уступая в по ходу матча.

«Это плохая привычка, которую, вероятно, должны немного пресекать те, кто имеет полномочия. Проиграла сет – и уходишь с корта... раньше такого не было. Но это происходит каждый раз», – сказала Дэвенпорт.

Отметим, что Свёнтек проиграла Арине Соболенко в полуфинале большого турнира в Цинциннати (3:6, 3:6).

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Линдсей Дэвенпорт Ига Свёнтек WTA Цинциннати
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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