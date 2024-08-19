Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam Линдсей Дэвенпорт высказалась о туалетных перерывах, которые первая ракетка мира Ига Свёнтек берет, уступая в по ходу матча.

«Это плохая привычка, которую, вероятно, должны немного пресекать те, кто имеет полномочия. Проиграла сет – и уходишь с корта... раньше такого не было. Но это происходит каждый раз», – сказала Дэвенпорт.

Отметим, что Свёнтек проиграла Арине Соболенко в полуфинале большого турнира в Цинциннати (3:6, 3:6).