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  4. Мареска заявил, что владельцы Челси не ставили перед ним задачу выхода в ЛЧ
Англия
17 августа 2024, 15:14 |
265
1

Мареска заявил, что владельцы Челси не ставили перед ним задачу выхода в ЛЧ

Главный тренер лондонского клуба – о целях на сезон

17 августа 2024, 15:14 |
265
1
Мареска заявил, что владельцы Челси не ставили перед ним задачу выхода в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что владельцы клуба не ставили ему задачу финишировать в зоне Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.

«Никто из клуба не просил меня о Лиге чемпионов в этом году. Никто не говорил, что мы должны финишировать в четверке. Они сказали, что мы должны быть конкурентными, шаг за шагом», – сказал Мареска.

Отметим, что в прошлом сезоне «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик, финишировал шестым в АПЛ. Это дало команде путевку в раунд плей-офф Лиги конференций, где соперником будет швейцарский «Серветт».

Ранее Мареска выступил с заявлением перед игрой «Челси» с «Ман Сити».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Лига чемпионов
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Виктор Войцеховский
Там задача отмыть бабки. Какая ЛЧ, ни к чему это
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