Мареска заявил, что владельцы Челси не ставили перед ним задачу выхода в ЛЧ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что владельцы клуба не ставили ему задачу финишировать в зоне Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.

«Никто из клуба не просил меня о Лиге чемпионов в этом году. Никто не говорил, что мы должны финишировать в четверке. Они сказали, что мы должны быть конкурентными, шаг за шагом», – сказал Мареска.

Отметим, что в прошлом сезоне «Челси», за который играет украинец Михаил Мудрик, финишировал шестым в АПЛ. Это дало команде путевку в раунд плей-офф Лиги конференций, где соперником будет швейцарский «Серветт».

Ранее Мареска выступил с заявлением перед игрой «Челси» с «Ман Сити».