Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас рассказал, почему разбил ракетку в матче с Монфисом
ATP
17 августа 2024, 14:28 |
830
0

Алькарас рассказал, почему разбил ракетку в матче с Монфисом

Карлос считает, что этот поединок невозможно было выиграть

17 августа 2024, 14:28 |
830
0
Алькарас рассказал, почему разбил ракетку в матче с Монфисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Гаэль Монфис

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что пошло не так в проигранном матче второго раунда на Мастерсе в Цинциннати против Гаэля Монфиса.

«Трудно найти что-то хорошее в этом матче. Поэтому я хочу забыть его и постараться двигаться дальше к US Open. Я поеду в Нью-Йорк и постараюсь хорошо потренироваться, чтобы привыкнуть к этим кортам. А этот матч я забуду, потому что, по-моему, ничего хорошего из этого матча извлечь невозможно.

Я чувствовал, что это был худший матч в моей карьере. Я не мог играть. Честно говоря, я очень хорошо тренировался на этом турнире. В предыдущие дни я чувствовал себя прекрасно, четко бил по мячу, хорошо двигался. Я не знаю, что случилось. Не знаю, как я себя так чувствовал, но я не мог себя контролировать. Я не мог быть лучше. Так что этот матч невозможно было выиграть.

Иногда я чувствовал, что хочу сломать ракетку. Раньше такого не было, потому что я мог контролировать себя в таких ситуациях. В большинстве случаев я могу контролировать себя, и в матчах или в ситуациях, которые я испытывал раньше, все получалось лучше.

Сегодня я не мог контролировать себя, потому что, как я уже сказал, я чувствовал, что не играю ни в какой теннис. Я думаю, что некоторые игроки, многие игроки, в течение своей карьеры и в некоторые определенные моменты не могут контролировать себя. И для меня это был один из таких моментов», – сказал Алькарас.

По теме:
Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Гаэль Монфис – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP Цинциннати Гаэль Монфис Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач Источник: ATP Tour
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Футбол | 16 августа 2024, 22:43 2
Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба

В минувшем сезоне хавбек выступал за Черноморец на правах аренды

Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Теннис | 16 августа 2024, 23:41 30
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати

Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах

СТУПАР: «Арбитр сделал щедрый подарок Ворскле»
Футбол | 17.08.2024, 11:24
СТУПАР: «Арбитр сделал щедрый подарок Ворскле»
СТУПАР: «Арбитр сделал щедрый подарок Ворскле»
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Теннис | 16.08.2024, 20:40
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Олейникова вышла в финал на турнире ITF в Румынии
Теннис | 17.08.2024, 13:01
Олейникова вышла в финал на турнире ITF в Румынии
Олейникова вышла в финал на турнире ITF в Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 130
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 13
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 1
Теннис
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
15.08.2024, 22:00 20
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
15.08.2024, 22:17 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем