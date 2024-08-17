Алькарас рассказал, почему разбил ракетку в матче с Монфисом

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что пошло не так в проигранном матче второго раунда на Мастерсе в Цинциннати против Гаэля Монфиса.

«Трудно найти что-то хорошее в этом матче. Поэтому я хочу забыть его и постараться двигаться дальше к US Open. Я поеду в Нью-Йорк и постараюсь хорошо потренироваться, чтобы привыкнуть к этим кортам. А этот матч я забуду, потому что, по-моему, ничего хорошего из этого матча извлечь невозможно.

Я чувствовал, что это был худший матч в моей карьере. Я не мог играть. Честно говоря, я очень хорошо тренировался на этом турнире. В предыдущие дни я чувствовал себя прекрасно, четко бил по мячу, хорошо двигался. Я не знаю, что случилось. Не знаю, как я себя так чувствовал, но я не мог себя контролировать. Я не мог быть лучше. Так что этот матч невозможно было выиграть.

Иногда я чувствовал, что хочу сломать ракетку. Раньше такого не было, потому что я мог контролировать себя в таких ситуациях. В большинстве случаев я могу контролировать себя, и в матчах или в ситуациях, которые я испытывал раньше, все получалось лучше.

Сегодня я не мог контролировать себя, потому что, как я уже сказал, я чувствовал, что не играю ни в какой теннис. Я думаю, что некоторые игроки, многие игроки, в течение своей карьеры и в некоторые определенные моменты не могут контролировать себя. И для меня это был один из таких моментов», – сказал Алькарас.