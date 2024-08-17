Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в Баварии. Клуб давит на топового полузащитника
Германия
17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:19
737
0

Скандал в Баварии. Клуб давит на топового полузащитника

Мюнхенцы хотят избавиться от Леона Горецки

17 августа 2024, 13:59 | Обновлено 17 августа 2024, 14:19
737
0
Скандал в Баварии. Клуб давит на топового полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Мюнхенская «Бавария» оказывает давление на полузащитника Леона Горецку.

Сообщается, что баварцы хотят убедить игрока сборной Германии рассмтреть варианты своего трансфера и согласиться на переход в другой клуб.

Горецка якобы против и намерен остаться в команде, чтобы побороться за место в составе. Леон готов уйти только зимой, причем лишь в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.

Отмечается, что Леон Горецка расстроен ситуацией, что сложилась, но остается профессионалом и добросовестно тренируется.

У «Баварии» на сегодня нет цены на Горецку, но клуб к переговорам по нему открыт.

Ранее сообщалось, будто Леон Горецка согласен на переход в «Наполи».

По теме:
Компани оценил победу с Баварией в первом официальном матче сезона
Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Ройс признался, о чем будет скучать, уехав в МЛС из Европы
Леон Горецка Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2024, 04:12 1
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати

Гаэль Монфис не сумел справиться с Хольгером Руне после победы над Карлосом Алькарасом

Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 17 августа 2024, 13:33 0
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 августа в 17:00 по Киеву

Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Футбол | 16.08.2024, 19:55
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Экс-лидер атак Шахтера проиграл конкуренцию в Тоттенхэме 17-летнему Муру
Футбол | 17.08.2024, 11:22
Экс-лидер атак Шахтера проиграл конкуренцию в Тоттенхэме 17-летнему Муру
Экс-лидер атак Шахтера проиграл конкуренцию в Тоттенхэме 17-летнему Муру
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Теннис | 16.08.2024, 23:41
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
В андеркарде боя Усика. Чжилей хочет провести большой реванш
15.08.2024, 23:11
Бокс
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
16.08.2024, 03:59 4
Футбол
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 130
Футбол
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
Шацких оценил шансы Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов
15.08.2024, 10:30 2
Футбол
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
15.08.2024, 22:00 20
Футбол
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем