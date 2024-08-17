Скандал в Баварии. Клуб давит на топового полузащитника

Мюнхенская «Бавария» оказывает давление на полузащитника Леона Горецку.

Сообщается, что баварцы хотят убедить игрока сборной Германии рассмтреть варианты своего трансфера и согласиться на переход в другой клуб.

Горецка якобы против и намерен остаться в команде, чтобы побороться за место в составе. Леон готов уйти только зимой, причем лишь в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.

Отмечается, что Леон Горецка расстроен ситуацией, что сложилась, но остается профессионалом и добросовестно тренируется.

У «Баварии» на сегодня нет цены на Горецку, но клуб к переговорам по нему открыт.

Ранее сообщалось, будто Леон Горецка согласен на переход в «Наполи».