Скандал в Баварии. Клуб давит на топового полузащитника
Мюнхенцы хотят избавиться от Леона Горецки
Мюнхенская «Бавария» оказывает давление на полузащитника Леона Горецку.
Сообщается, что баварцы хотят убедить игрока сборной Германии рассмтреть варианты своего трансфера и согласиться на переход в другой клуб.
Горецка якобы против и намерен остаться в команде, чтобы побороться за место в составе. Леон готов уйти только зимой, причем лишь в том случае, если на тот момент будет иметь мало игрового времени.
Отмечается, что Леон Горецка расстроен ситуацией, что сложилась, но остается профессионалом и добросовестно тренируется.
У «Баварии» на сегодня нет цены на Горецку, но клуб к переговорам по нему открыт.
Ранее сообщалось, будто Леон Горецка согласен на переход в «Наполи».
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