Звездный хавбек Баварии согласен на переход в Наполи

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, Горецка уже пообщался с новым главным тренером «Наполи» Антонио Конте и заявил, что открыт к переходу в итальянский клуб.

Препятствием на пути к трансферу может стать высокая зарплата Горецки. В «Баварии» сейчас он зарабатывает 9 миллионов евро «чистыми».

Ранее сообщалось о том, что Горецка входит в число 6 игроков, которых «Бавария» хочет продать нынешним летом.