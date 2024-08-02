Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный хавбек Баварии согласен на переход в Наполи
Италия
02 августа 2024, 18:35 |
854
0

Звездный хавбек Баварии согласен на переход в Наполи

Леон Горецка может продолжить карьеру в Серии А

02 августа 2024, 18:35 |
854
0
Звездный хавбек Баварии согласен на переход в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, Горецка уже пообщался с новым главным тренером «Наполи» Антонио Конте и заявил, что открыт к переходу в итальянский клуб.

Препятствием на пути к трансферу может стать высокая зарплата Горецки. В «Баварии» сейчас он зарабатывает 9 миллионов евро «чистыми».

Ранее сообщалось о том, что Горецка входит в число 6 игроков, которых «Бавария» хочет продать нынешним летом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм переписал трансферный рекорд, купив игрока Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера
Наполи Леон Горецка Бавария Антонио Конте трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Bild
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2024. Прыжки в высоту. Магучих, Геращенко, Левченко. Смотреть LIVE
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 11:15 22
ОИ-2024. Прыжки в высоту. Магучих, Геращенко, Левченко. Смотреть LIVE
ОИ-2024. Прыжки в высоту. Магучих, Геращенко, Левченко. Смотреть LIVE

Квалификация начнется в 11:15 по Киеву

Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 15:40 7
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»

Украинская прыгунья — о своем фиаско на Олимпиаде

Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Футбол | 02.08.2024, 18:50
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 01.08.2024, 23:59
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
Футбол | 02.08.2024, 03:45
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
01.08.2024, 18:31 26
Футбол
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
31.07.2024, 17:05 15
Олимпийские игры
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
Евгения ДОВГОДЬКО: «Понимали, что медаль у нас в кармане»
Евгения ДОВГОДЬКО: «Понимали, что медаль у нас в кармане»
31.07.2024, 16:11 7
Олимпийские игры
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем