Италия02 августа 2024, 18:35 |
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Звездный хавбек Баварии согласен на переход в Наполи
Леон Горецка может продолжить карьеру в Серии А
02 августа 2024, 18:35 |
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«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, Горецка уже пообщался с новым главным тренером «Наполи» Антонио Конте и заявил, что открыт к переходу в итальянский клуб.
Препятствием на пути к трансферу может стать высокая зарплата Горецки. В «Баварии» сейчас он зарабатывает 9 миллионов евро «чистыми».
Ранее сообщалось о том, что Горецка входит в число 6 игроков, которых «Бавария» хочет продать нынешним летом.
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