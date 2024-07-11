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Германия
11 июля 2024, 11:10 | Обновлено 11 июля 2024, 12:45
1350
0

Названы 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб

В список попали Коман, де Лигт, Киммих, Горецка, Гнабри и Дэвис

11 июля 2024, 11:10 | Обновлено 11 июля 2024, 12:45
1350
0
Названы 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенской «Баварии» необходимо продать нескольких игроков перед тем, как делать трансферы «на вход», чтобы получить деньги и разгрузить зарплатную ведомость. Об этом сообщает немецкое издание kicker.

По информации источника, в клубе готовы попрощаться с защитниками Маттейсом де Лигтом и Альфонсо Дэвисом, полузащитниками Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой, а также нападающими Сержем Гнабри и Кингсли Команом.

Отмечается, что самая легкая ситуация с продажей у Кингсли Комана и Маттейса де Лигта. К ним есть большой интерес на рынке, а длинные контракты с «Баварией» позволяют мюнхенскому клубу иметь сильную позицию в переговорах по сумме компенсации.

Ранее сообщалось, что Маттейс де Лигт согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».

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Кингсли Коман Маттейс де Лигт Йозуа Киммих Леон Горецка Серж Гнабри Альфонсо Дэвис Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Kicker
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