Названы 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб

Мюнхенской «Баварии» необходимо продать нескольких игроков перед тем, как делать трансферы «на вход», чтобы получить деньги и разгрузить зарплатную ведомость. Об этом сообщает немецкое издание kicker.

По информации источника, в клубе готовы попрощаться с защитниками Маттейсом де Лигтом и Альфонсо Дэвисом, полузащитниками Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой, а также нападающими Сержем Гнабри и Кингсли Команом.

Отмечается, что самая легкая ситуация с продажей у Кингсли Комана и Маттейса де Лигта. К ним есть большой интерес на рынке, а длинные контракты с «Баварией» позволяют мюнхенскому клубу иметь сильную позицию в переговорах по сумме компенсации.

Ранее сообщалось, что Маттейс де Лигт согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».