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  4. Свёнтек прокомментировала победу над Костюк в Цинциннати
WTA
17 августа 2024, 13:45 |
344
0

Свёнтек прокомментировала победу над Костюк в Цинциннати

Первая ракетка мира рада, что смогла выйти и показать отличный теннис

17 августа 2024, 13:45 |
344
0
Свёнтек прокомментировала победу над Костюк в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу над Мартой Костюк в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) – 6:2, 6:2.

«Сегодня все было немного сложно, было немного ветрено, и условия после дождя были непростыми, поэтому я старалась сосредоточиться на простых вещах, вроде того, чтобы просто удерживать мяч в игре. Мы не смогли провести предматчевую тренировку, так что нам пришлось сразу пойти на корт, но я рада, что смогла выйти и показать отличный теннис.

Конечно, нелегко играть на харде после того, как несколько месяцев мы выступали на разных покрытиях. Я счастлива, что играю стабильно. На этом корте нелегко играть, поэтому я выхожу на матчи без каких-то ожиданий и больше воспринимаю их как возможность попрактиковать то, над чем я работаю на тренировках. На этом покрытии не все матчи получаются хорошими. Знаете, есть ошибки и инициатива переходит из рук в руки... Мячи также довольно непростые.

Что касается следующего матча против Андреевой, это будет наша первая встреча, мы никогда не играли друг против друга. Мне надо подготовиться тактически. Она юная, андердог и может играть более свободно. Поэтому это будет нелегко», – сказала Ига.

В 1/4 финала Свёнтек сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA).

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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