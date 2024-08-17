Свёнтек прокомментировала победу над Костюк в Цинциннати
Первая ракетка мира рада, что смогла выйти и показать отличный теннис
Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу над Мартой Костюк в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) – 6:2, 6:2.
«Сегодня все было немного сложно, было немного ветрено, и условия после дождя были непростыми, поэтому я старалась сосредоточиться на простых вещах, вроде того, чтобы просто удерживать мяч в игре. Мы не смогли провести предматчевую тренировку, так что нам пришлось сразу пойти на корт, но я рада, что смогла выйти и показать отличный теннис.
Конечно, нелегко играть на харде после того, как несколько месяцев мы выступали на разных покрытиях. Я счастлива, что играю стабильно. На этом корте нелегко играть, поэтому я выхожу на матчи без каких-то ожиданий и больше воспринимаю их как возможность попрактиковать то, над чем я работаю на тренировках. На этом покрытии не все матчи получаются хорошими. Знаете, есть ошибки и инициатива переходит из рук в руки... Мячи также довольно непростые.
Что касается следующего матча против Андреевой, это будет наша первая встреча, мы никогда не играли друг против друга. Мне надо подготовиться тактически. Она юная, андердог и может играть более свободно. Поэтому это будет нелегко», – сказала Ига.
В 1/4 финала Свёнтек сразится против Мирры Андреевой (№24 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Манор Соломон, похоже, не нужен «шпорам» в сезоне-2024/25 даже в качестве резервиста
Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года