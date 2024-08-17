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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 16:27 | Обновлено 17 августа 2024, 16:44
365
0

ПИДГУРСКИЙ: «Мы показали, что в нашем составе нет незаменимых футболистов»

Полузащитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу с ЛНЗ

17 августа 2024, 16:27 | Обновлено 17 августа 2024, 16:44
365
0
ПИДГУРСКИЙ: «Мы показали, что в нашем составе нет незаменимых футболистов»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский рассказал о подготовке к матчу с ЛНЗ:

Мы уже разобрали свою игру с «Оболонью» и пришли к выводу, что обыграли соперника за счет физических кондиций. Команда делает большой акцент на физической готовности, поэтому прибавляет во вторых таймах, играет в более агрессивный футбол, активно прессингует соперника, чтобы это приносило нам результат.

Впереди у «Руха» игра с ЛНЗ. Мы не обращаем внимания на то, домашняя это игра или выездная. Прошлый сезон показал, что на выезде мы набрали даже больше очков, чем дома. Но замечательно, что на трибуны вернулись зрители. Пусть это будут болельщики наших соперников, но всё равно это заряжает футболистов, когда играешь для людей — это намного приятнее.

Я смотрел матч ЛНЗ – «Александрия» во втором туре, кроме того, мы анализировали игру черкасской команды на теоретических занятиях. Это хорошая команда, которая приобрела много новых и опытных игроков. Думаю, в этом сезоне ЛНЗ будет гораздо сильнее, чем в прошлом. Но «Рух» в привычном режиме готовится к этому матчу. Важно делать акцент именно на своей игре.

Да, в составе «Руха» сейчас есть травмированные игроки, но это хорошая возможность для молодёжи проявить себя. В частности, на тренировках с первой командой работают ребята 17-18 лет. Хочется, чтобы они приходили на каждую тренировку и доказывали, в первую очередь себе, что могут тренироваться в первой команде наравне с игроками основы. Я уверен в каждом из наших ребят.

Мы показали, что в нашем составе нет незаменимых футболистов и «Рух» способен добиваться положительных результатов с теми игроками, которые сейчас есть в обойме команды. Конечно, жаль, что есть травмированные игроки, и грустно, что они не могут сейчас помочь нам на поле. Но повторюсь — у нас достаточно качественных футболистов, которые могут их безболезненно заменить.

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Денис Пидгурский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ - Рух
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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