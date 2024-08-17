Ливерпуль отметился интересным трансферным достижением летом этого года

Английский «Ливерпуль» остается на сегодня единственным клубом в пятерке ведущих европейских чемпионатов, куда входят Английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, французская Лига 1 и итальянская Серия А, который летом 2024 года не приобрел ни одного футболиста.

Мерсисайдцы свои последние подписания совершили летом 2023 года, когда в команду пришли полузащитники Доминик Собослаи, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх и Ватару Эндо.

Напомним, предыдущий сезон в Английской Премьер-лиге «Ливерпуль» завершил на третьей позиции, набрав 82 очка.

В 1-м туре нового сезона «красные» в субботу, 17 августа, сыграют с «Ипсвичем» - новичком элитного дивизиона чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в «Ливерпуль».