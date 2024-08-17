Ливерпуль отметился интересным трансферным достижением летом этого года
Мерсисайдцы пока никого из новичков не подписали
Английский «Ливерпуль» остается на сегодня единственным клубом в пятерке ведущих европейских чемпионатов, куда входят Английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, французская Лига 1 и итальянская Серия А, который летом 2024 года не приобрел ни одного футболиста.
Мерсисайдцы свои последние подписания совершили летом 2023 года, когда в команду пришли полузащитники Доминик Собослаи, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх и Ватару Эндо.
Напомним, предыдущий сезон в Английской Премьер-лиге «Ливерпуль» завершил на третьей позиции, набрав 82 очка.
В 1-м туре нового сезона «красные» в субботу, 17 августа, сыграют с «Ипсвичем» - новичком элитного дивизиона чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы 2024 отказался от трансфера в «Ливерпуль».
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