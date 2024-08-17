Заря отправила полузащитника в Минай

Луганская «Заря» и «Минай» договорились о переходе полузащитника Ивана Головкина.

Как стало известно Sport.ua, 24-летний хавбек продолжит свою карьеру в команде из Закарпатья на правах аренды до конца текущего сезона 2024/2025.

Головкин, напомним, стал игроком «Зари» летом 2023 года, перейдя из «Ингульца» после вылета петровского клуба из УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что черкасский ЛНЗ подписал нигерийского нападающего, игравшего до этого в Швейцарии.