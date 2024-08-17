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  4. Заря отправила полузащитника в Минай
Украина. Первая лига
17 августа 2024, 12:41 |
553
0

Заря отправила полузащитника в Минай

В команде из Закарпатья свою карьеру продолжит Иван Головкин

17 августа 2024, 12:41 |
553
0
Заря отправила полузащитника в Минай
ФК Ингулец. Иван Головкин

Луганская «Заря» и «Минай» договорились о переходе полузащитника Ивана Головкина.

Как стало известно Sport.ua, 24-летний хавбек продолжит свою карьеру в команде из Закарпатья на правах аренды до конца текущего сезона 2024/2025.

Головкин, напомним, стал игроком «Зари» летом 2023 года, перейдя из «Ингульца» после вылета петровского клуба из УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что черкасский ЛНЗ подписал нигерийского нападающего, игравшего до этого в Швейцарии.

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Минай Заря Луганск Иван Головкин Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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