Украина. Первая лига17 августа 2024, 12:41 |
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Заря отправила полузащитника в Минай
В команде из Закарпатья свою карьеру продолжит Иван Головкин
17 августа 2024, 12:41 |
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Луганская «Заря» и «Минай» договорились о переходе полузащитника Ивана Головкина.
Как стало известно Sport.ua, 24-летний хавбек продолжит свою карьеру в команде из Закарпатья на правах аренды до конца текущего сезона 2024/2025.
Головкин, напомним, стал игроком «Зари» летом 2023 года, перейдя из «Ингульца» после вылета петровского клуба из УПЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что черкасский ЛНЗ подписал нигерийского нападающего, игравшего до этого в Швейцарии.
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