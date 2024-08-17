ЛНЗ подписал нигерийца из Швейцарии

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, выступавший в последнее время за швейцарский клуб «Грассхоппер», стал игроком черкасского ЛНЗ.

По данным Sport.ua, в ряды ЛНЗ 23-летний уроженец Кадуны влился на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Момо провел 28 матчей и забил 5 голов в чемпионате Швейцарии.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Владислава Калитвинцева, который ранее покинул «Александрию».