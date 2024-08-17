Украина. Премьер лига17 августа 2024, 12:23 | Обновлено 17 августа 2024, 12:28
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ЛНЗ подписал нигерийца из Швейцарии
В Черкассах карьеру продолжит Фрэнсис Момо
17 августа 2024, 12:23 | Обновлено 17 августа 2024, 12:28
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Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, выступавший в последнее время за швейцарский клуб «Грассхоппер», стал игроком черкасского ЛНЗ.
По данным Sport.ua, в ряды ЛНЗ 23-летний уроженец Кадуны влился на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Момо провел 28 матчей и забил 5 голов в чемпионате Швейцарии.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Владислава Калитвинцева, который ранее покинул «Александрию».
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