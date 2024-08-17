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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 12:23 | Обновлено 17 августа 2024, 12:28
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2

ЛНЗ подписал нигерийца из Швейцарии

В Черкассах карьеру продолжит Фрэнсис Момо

17 августа 2024, 12:23 | Обновлено 17 августа 2024, 12:28
575
2
ЛНЗ подписал нигерийца из Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо, выступавший в последнее время за швейцарский клуб «Грассхоппер», стал игроком черкасского ЛНЗ.

По данным Sport.ua, в ряды ЛНЗ 23-летний уроженец Кадуны влился на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Момо провел 28 матчей и забил 5 голов в чемпионате Швейцарии.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать Владислава Калитвинцева, который ранее покинул «Александрию».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Топ трансфер як для УПЛ
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