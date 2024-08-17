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ATP
17 августа 2024, 12:28 |
153
0

Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Цинциннати

Гаэль Монфис не смог продолжить успешное выступление на турнире

17 августа 2024, 12:28 |
153
0
Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Состоялись все матчи третьего раунда на турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Гаэль Монфис после сенсационной победы над Карлосом Алькарасом не сумел одолеть Хольгера Руне.

Джордан Томпсон не смог выйти на матч против Янника Синнера.

Цинциннати. Третий круг

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Джордан Томпсон – техническая победа
Андрей Рублев [6] – Брэндон Накашима [WC] – 7:6(5), 6:1

Александр Зверев [3] – Пабло Карреньо Буста [PR] – 7:5, 7:6(6)
Бен Шелтон [12] – Фабиан Марожан – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [5] – Флавио Коболли – 6:3, 3:6, 6:1
Фрэнсис Тиафо – Иржи Легечка – 6:4, 6:7(10), 7:6(5)

Джек Дрейпер – Феликс Оже-Альяссим – 5:7, 6:4, 6:4
Хольгер Руне [15] – Гаэль Монфис – 3:6, 6:3, 6:4

Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [6]
Александр Зверев [3] – Бен Шелтон [12]

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [5] – Фрэнсис Тиафо
Джек Дрейпер – Хольгер Руне [15]

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ATP Цинциннати Янник Синнер Джордан Томпсон (теннисист) Андрей Рублев Брэндон Накашима Александр Зверев Пабло Карреньо Буста Бен Шелтон Фабиан Марожан Хуберт Хуркач Флавио Коболли Фрэнсис Тиафо Иржи Легечка Джек Дрейпер Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне Гаэль Монфис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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