СТУПАР: «Арбитр сделал щедрый подарок Ворскле»

После поединка 3-го тура УПЛ «Ворскла» – «Оболонь», который завершился победой полтавчан 2:0, у представителей киевлян было много претензий к рефери Сергею Задирану, который, в частности, отменил взятие ворот хозяев.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку эпизоду с голом, который не был засчитан:

– При счете – 1:0 в пользу «Ворсклы» арбитр Задиран убил интригу, аннулировав чистый гол Суханова. Не знаю, что побудило Задирана принять такое решение, ведь нападающий гостей не играл рукой. В этом эпизоде арбитру надо было зафиксировать взятие ворот, а если были какие-то сомнения обратиться за помощью к VAR. Задиран все взял на себя, как ни странно и арбитр VAR Козыряцкий почему-то не отреагировал на ошибочный вердикт рефери.

В этом игровом эпизоде показательным было поведение футболистов «Ворсклы». Если бы была игра рукой у Суханова, то они обязательно сигнализировали бы арбитру об этом нарушении. Этого не наблюдалось, значит, все было согласно правилам. Так благодаря результативной ошибке арбитра «Ворскла» победила в поединке, где соперник играл лучше, – заявил Ступар.

Ранее после этого поединка главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко заявил, что «вся Украина смеется над действиями арбитра».