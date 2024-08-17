ВИДЕО. Гвардиола выступил с серией заявлений перед игрой с Челси

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил силу «Челси» перед матчем с лондонцами в 1-м туре Английской Премьер-лиги, а также рассказал о трансферной работе «горожан» и оценил нынешнее состояние своей команды.

Ранее Гвардиола заявил о кадровой проблеме «Манчестер Сити» на матч с «Челси».