Англия17 августа 2024, 11:01 | Обновлено 17 августа 2024, 11:03
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ВИДЕО. Гвардиола выступил с серией заявлений перед игрой с Челси
Жузеп – о своих ожиданиях
17 августа 2024, 11:01 | Обновлено 17 августа 2024, 11:03
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Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил силу «Челси» перед матчем с лондонцами в 1-м туре Английской Премьер-лиги, а также рассказал о трансферной работе «горожан» и оценил нынешнее состояние своей команды.
Ранее Гвардиола заявил о кадровой проблеме «Манчестер Сити» на матч с «Челси».
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