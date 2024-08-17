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  4. ВИДЕО. Гвардиола выступил с серией заявлений перед игрой с Челси
Англия
17 августа 2024, 11:01 | Обновлено 17 августа 2024, 11:03
528
0

ВИДЕО. Гвардиола выступил с серией заявлений перед игрой с Челси

Жузеп – о своих ожиданиях

17 августа 2024, 11:01 | Обновлено 17 августа 2024, 11:03
528
0
ВИДЕО. Гвардиола выступил с серией заявлений перед игрой с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил силу «Челси» перед матчем с лондонцами в 1-м туре Английской Премьер-лиги, а также рассказал о трансферной работе «горожан» и оценил нынешнее состояние своей команды.

Ранее Гвардиола заявил о кадровой проблеме «Манчестер Сити» на матч с «Челси».

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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