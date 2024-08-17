Гвардиола заявил о кадровой проблеме Ман Сити на матч с Челси
«Горожане» сыграют без одного из своих лидеров
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил о том, что испанский полузащитник команды Родри пропустит матч против «Челси» в 1-м туре Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, который состоится в воскресенье, 18 августа
«Никаких шансов. Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок», — рассказал Гвардиола.
Поединок «Челси» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 18 августа, начало – в 18:30 по киевскому времени.
Ранее наставник «Челси» Энцо Мареска выступил с заявлением перед игрой «пенсионеров» с «Манчестер Сити».
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