Гвардиола заявил о кадровой проблеме Ман Сити на матч с Челси

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил о том, что испанский полузащитник команды Родри пропустит матч против «Челси» в 1-м туре Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, который состоится в воскресенье, 18 августа

«Никаких шансов. Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок», — рассказал Гвардиола.

Поединок «Челси» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 18 августа, начало – в 18:30 по киевскому времени.

Ранее наставник «Челси» Энцо Мареска выступил с заявлением перед игрой «пенсионеров» с «Манчестер Сити».