Италия17 августа 2024, 10:47 |
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Наполи заплатит 28 млн евро за экс-футболиста Шахтера
Давид Нерес в понедельник пройдет медицинское обследование
17 августа 2024, 10:47 |
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Бывший футболист «Шахтера» Давид Нерес, имеющий ныне контракт с «Бенфикой», вскоре станет игроком итальянского «Наполи».
За бразильца лиссабонцы получат 28 миллионов евро, включая бонусы.
Нерес в понедельник пройдет медицинское обследование, необходимое для завершения сделки.
Ранее сообщалось, что Нерес уже согласовал контракт с «Наполи» на четыре года с окладом в 3 миллиона евро за сезон.
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