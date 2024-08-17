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  4. Наполи заплатит 28 млн евро за экс-футболиста Шахтера
Италия
17 августа 2024, 10:47 |
1380
0

Наполи заплатит 28 млн евро за экс-футболиста Шахтера

Давид Нерес в понедельник пройдет медицинское обследование

17 августа 2024, 10:47 |
1380
0
Наполи заплатит 28 млн евро за экс-футболиста Шахтера
slbenfica.pt. Давид Нерес

Бывший футболист «Шахтера» Давид Нерес, имеющий ныне контракт с «Бенфикой», вскоре станет игроком итальянского «Наполи».

За бразильца лиссабонцы получат 28 миллионов евро, включая бонусы.

Нерес в понедельник пройдет медицинское обследование, необходимое для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что Нерес уже согласовал контракт с «Наполи» на четыре года с окладом в 3 миллиона евро за сезон.

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Давид Нерес Наполи Бенфика трансферы трансферы Серии A Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Sky Sport Italia
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