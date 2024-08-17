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Германия
17 августа 2024, 09:34 | Обновлено 17 августа 2024, 09:38
577
0

Компани оценил победу с Баварией в первом официальном матче сезона

Мюнхенцы в Кубке Германии обыграли «Ульм»

17 августа 2024, 09:34 | Обновлено 17 августа 2024, 09:38
577
0
Компани оценил победу с Баварией в первом официальном матче сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал выигрыш подопечных в первом официальном матче сезона, в котором мюнхенцы в Кубке Германии разгромили «Ульм» со счетом 4:0 и вышли во второй раунд розыгрыша.

«Прежде всего, я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Особенно я рад тому, что мы сыграли «на ноль». У меня была долгая карьера игрока, и я знаю, что такие матчи не всегда получаются простыми.

Мы отнеслись к сопернику со всей серьезностью и сыграли дисциплинированно. 4:0 — хороший результат, идем дальше», — признался Компани.

Победу «Баварии» над «Ульмом» принесли голы в исполнении Кингсли Комана, Гарри Кейна и Томаса Мюллера, который оформил дубль.

Ранее Кейн дал оценку новому главному тренеру «Баварии».

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Венсан Компани Бавария Кубок Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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