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Англия
17 августа 2024, 09:17 | Обновлено 17 августа 2024, 09:23
442
0

Ман Юнайтед продлил свою рекордную серию в АПЛ, обыграв Фулхэм

«Красные дьяволы» вновь стартовали в сезоне с победы

17 августа 2024, 09:17 | Обновлено 17 августа 2024, 09:23
442
0
Ман Юнайтед продлил свою рекордную серию в АПЛ, обыграв Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Выиграв, «красные дьяволы» продлили свою рекордную серию по количеству побед в первых турах АПЛ. Данная серия команды насчитывает уже 22 встречи. Об этом информирует Football Insider.

На втором месте в данном реестре значится «Челси». «Пенсионеры» 20 раз побеждали в матчах 1-го тура чемпионата Англии. Замыкает первую тройку «Ливерпуль» с показателем в 18 выигрышей.

Напомним, победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» принес единственный гол в исполнении новичка манкунианцев Джошуа Зиркзе на 87-й минуте.

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Юрій Остроумов Источник: Football Insider
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