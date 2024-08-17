Ман Юнайтед продлил свою рекордную серию в АПЛ, обыграв Фулхэм

В пятницу, 16 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Выиграв, «красные дьяволы» продлили свою рекордную серию по количеству побед в первых турах АПЛ. Данная серия команды насчитывает уже 22 встречи. Об этом информирует Football Insider.

На втором месте в данном реестре значится «Челси». «Пенсионеры» 20 раз побеждали в матчах 1-го тура чемпионата Англии. Замыкает первую тройку «Ливерпуль» с показателем в 18 выигрышей.

Напомним, победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» принес единственный гол в исполнении новичка манкунианцев Джошуа Зиркзе на 87-й минуте.