Первый тренер Коноплянки рассказал об отношениях с ним. В чем упрекнул?

Первый тренер экс-вингера сборной Украины Евгения Коноплянки Юрий Кевлич рассказал о том, какие сейчас у него отношения с бывшим подопечным, а также упрекнул последнего в том, что тот никак не вмешался в ситуацию и не помог своему родному «Олимпику» из Кропивницкого.

«Мы поддерживали контакт до его перехода в «Севилью». Был ли дальше конфликт? Ну, во-первых, «Днепр» еще не рассчитался с ДЮФК «Олимпик» (Кропивницкий). До сих пор там ссылаются на то, что Коломойский сидит и деньги от Коломойского вы не получите. Типичные коррумпированные схемы, которые «Днепр» и уничтожили».

«Потом появился «Днепр-1», и вы видите где он сейчас, потому да. Вот это наш футбол, как говорится. Люди, которые вкладывают деньги в него, наверное, не до конца понимают, что они делают и для чего».

«Когда я рассказал об этой ситуации отцу Жене, спросил: «Почему же вы обо мне не вспомнили?» Он говорит: «Так надо было говорить». Я говорю: «Может, это должно не от меня исходить? Не я должен просить». Вот и все. На этом мы закончили отношения с папой и Женей. Хотя с Женей мы еще друг друга поздравляем на дни рождения, по праздникам, но это уже не те отношения, которые были раньше».

«Могу сказать, что лично футболист Евгений Коноплянка ничем не помог своему родному клубу. Он сам пытается сказать что-то, хочет возродить какой-нибудь ФК, но я могу ему передать этот клуб [«Олимпик» Кропивницкий]. Пожалуйста. Только я до сих пор, как сам в него вкладывал, так и продолжаю».

«Я также писал письмо в контрольно-дисциплинарный комитет нашей Федерации футбола, сейчас она Украинская ассоциация футбола, то мне дали понять четко: «Если вы хотите проблемы, мы вам их сделаем». Поэтому мы пока на паузе», – сказал Кевлич.

Напомним, в середине июля стало известно о том, что Евгений Коноплянка завершил профессиональную карьеру футболиста.