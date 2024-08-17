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Испания
17 августа 2024, 08:15 | Обновлено 17 августа 2024, 08:19
537
1

Хочет не только Интер. Ванат заинтересовал еще один европейский клуб

Нападающий «Динамо» может продолжить карьеру в Испании

17 августа 2024, 08:15 | Обновлено 17 августа 2024, 08:19
537
1
Хочет не только Интер. Ванат заинтересовал еще один европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат попал в трансферный шорт-лист испанского клуба «Бетис», который, как известно, станет соперником «Кривбасса» Кривой Рог по квалификации Лиги конференций.

Журналист Руди Галетти утверждает о желании «Бетиса» усилить свою атаку. В приоритете у андалусцев Юссуф Мукоко из «Боруссии» Дортмунд.

Также в списке возможных подписаний указаны Ванат, Кевин Денкей («Серкль Брюгге») и Бреэль Эмболо («Монако»).

Ранее сообщалось, что вскоре миланский «Интер» может начать с «Динамо» переговоры по Владиславу Ванату.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Burevestnik
про Судакова сайт замовк (мабуть хтось йому добряче заткнув пельку)
і авт0ри сайту переключились на Ваната...    
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