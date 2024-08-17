Хочет не только Интер. Ванат заинтересовал еще один европейский клуб
Нападающий «Динамо» может продолжить карьеру в Испании
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат попал в трансферный шорт-лист испанского клуба «Бетис», который, как известно, станет соперником «Кривбасса» Кривой Рог по квалификации Лиги конференций.
Журналист Руди Галетти утверждает о желании «Бетиса» усилить свою атаку. В приоритете у андалусцев Юссуф Мукоко из «Боруссии» Дортмунд.
Также в списке возможных подписаний указаны Ванат, Кевин Денкей («Серкль Брюгге») и Бреэль Эмболо («Монако»).
Ранее сообщалось, что вскоре миланский «Интер» может начать с «Динамо» переговоры по Владиславу Ванату.
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