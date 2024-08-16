Ванат – в шорт-листе Интера: скоро все начнется?
Миланский клуб следит за нападающим «Динамо»
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера».
В этом в Италии уже мало кто сомневается, несмотря на то, что «нерадзурри» никакой информацией относительно своего интереса к украинцу не делятся.
Итальянские СМИ уверены, что переговоры между клубами о переходе Ваната могут начаться уже в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что «Интер» Милан готов отдать за Владислава Ваната 10-15 млн евро, но начнет переговоры со значительно меньшей суммы.
Действующий контракт Ваната с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.
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