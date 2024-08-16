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  4. Ванат – в шорт-листе Интера: скоро все начнется?
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 11:37 | Обновлено 16 августа 2024, 11:54
554
3

Ванат – в шорт-листе Интера: скоро все начнется?

Миланский клуб следит за нападающим «Динамо»

16 августа 2024, 11:37 | Обновлено 16 августа 2024, 11:54
554
3
Ванат – в шорт-листе Интера: скоро все начнется?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера».

В этом в Италии уже мало кто сомневается, несмотря на то, что «нерадзурри» никакой информацией относительно своего интереса к украинцу не делятся.

Итальянские СМИ уверены, что переговоры между клубами о переходе Ваната могут начаться уже в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что «Интер» Милан готов отдать за Владислава Ваната 10-15 млн евро, но начнет переговоры со значительно меньшей суммы.

Действующий контракт Ваната с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

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Динамо Киев трансферы Интер Милан Владислав Ванат трансферы Серии A трансферы УПЛ
Юрій Остроумов Источник
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Alehandro
О, новий сезон серіалу "Гранди хочуть нашого гравця" починається
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0
Saar
Ванат - хороший, але не настільки, щоб грати за Інтер і в Серії А !
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0
ALKOSruLKA
Агенти просувають свого клієнта... В 4х євроматчах Ванат не показав абсолютно нічого... (Забити пєналь партизану зміг би і Бєсєдін). Умовна  Дженоа/Монца - повірю, Інтер - ні! Інтер може Трубіна купити, а Ванату ще пахати і пахати, точніше забивати і забивати...
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0
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