Ванат – в шорт-листе Интера: скоро все начнется?

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат является фаворитом на усиление атаки итальянского «Интера».

В этом в Италии уже мало кто сомневается, несмотря на то, что «нерадзурри» никакой информацией относительно своего интереса к украинцу не делятся.

Итальянские СМИ уверены, что переговоры между клубами о переходе Ваната могут начаться уже в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что «Интер» Милан готов отдать за Владислава Ваната 10-15 млн евро, но начнет переговоры со значительно меньшей суммы.

Действующий контракт Ваната с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.