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Динамо Киев
21.08.2024 22:00 - : -
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
19 августа 2024, 07:54 | Обновлено 19 августа 2024, 08:27
169
0

Динамо – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 22:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов

19 августа 2024, 07:54 | Обновлено 19 августа 2024, 08:27
169
0
Динамо – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0), а затем прошло барьер в виде шотландского Ренйджерс (1:1 дома, 2:0 в гостях).

Австрийский РБ Зальцбург в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей обыграл нидерландский Твенте (2:1 дома и 3:3 на выезде).

Команда, которая выиграет противостояние Q4 ЛЧ, попадет в основной раунд Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в основном раунде Лиге Европы.

Динамо – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург РБ Зальцбург смотреть онлайн Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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