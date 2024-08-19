21 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0), а затем прошло барьер в виде шотландского Ренйджерс (1:1 дома, 2:0 в гостях).

Австрийский РБ Зальцбург в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей обыграл нидерландский Твенте (2:1 дома и 3:3 на выезде).

Команда, которая выиграет противостояние Q4 ЛЧ, попадет в основной раунд Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в основном раунде Лиге Европы.

Динамо – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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