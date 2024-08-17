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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 07:23 | Обновлено 17 августа 2024, 07:30
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия

17 августа в 13:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ

17 августа 2024, 07:23 | Обновлено 17 августа 2024, 07:30
190
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
ФК Александрия

17 августа в 13:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» Луганск и «Александрия» сыграют в Киеве на стадионе им В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным судьей будет работать Владимир Новохатний (Черкассы).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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