17 августа в 13:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» Луганск и «Александрия» сыграют в Киеве на стадионе им В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным судьей будет работать Владимир Новохатний (Черкассы).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.