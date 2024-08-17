Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
17 августа в 13:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ
17 августа в 13:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Заря» Луганск и «Александрия» сыграют в Киеве на стадионе им В.Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главным судьей будет работать Владимир Новохатний (Черкассы).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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