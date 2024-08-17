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  4. ПОЗДЕЕВ: «Расстроены результатом. Мне кажется, мы не наиграли на поражение»
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 06:41 | Обновлено 17 августа 2024, 07:06
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0

ПОЗДЕЕВ: «Расстроены результатом. Мне кажется, мы не наиграли на поражение»

Главный тренер Колоса рассказал о матче 3-го тура УПЛ против Черноморца

17 августа 2024, 06:41 | Обновлено 17 августа 2024, 07:06
51
0
ПОЗДЕЕВ: «Расстроены результатом. Мне кажется, мы не наиграли на поражение»
УПЛ-ТВ. Александр Поздеев

Главный тренер Колоса Александр Поздеев в эфире УПЛ ТВ рассказал о матче 3-го тура УПЛ против Черноморца (0:1):

«Трудно на эмоциях какие-то давать комментарии. Поздравляю «Черноморец». У каждого свой путь. Наверное, нам нужно пройти свой путь. Мне кажется, мы не наиграли на поражение. Моментов мы много не создали, к сожалению. Поздравляю «Черноморец», а мы расстроены результатом.

В атаке была ротация, потому что у нас там есть конкуренция, и пока нет явного нападающего, который будет забивать голы и быть опасным. Поэтому мы ищем, ребятам даем игровое время и возможность. А голкипер – такая же ситуация. В том плане, что есть хорошая конкуренция и у нас так запланировано было.

Тренеры и футболисты ожидают большего. Понимаете, все ожидания должны быть обоснованы. Поэтому здесь, если порыться немного глубже, есть много нюансов. Я не хочу называть это проблемами, это ситуации, на которые нам нужно правильно реагировать.

Нам не хватило более плотной и внимательной работы в обороне без мяча. Это касается того же пропущенного гола. Где-то качества не хватило, чтобы реализовать.

У нас был в начале первого тайма голевой момент. Мы пытались создавать давление, какие-то передачи фланговые делать. Наверное, не заслужили еще того, чтобы нам немного больше удачи получилось. Это комплекс труда, качества и характера».

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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