БАБИЧ: «Огорчила травма Арсича. Кайо Гомес очень хорошо играет с мячом»

Главный тренер Черноморца Александр Бабич в эфире УПЛ ТВ рассказал о матче 3-го тура УПЛ против Колоса (1:0):

«Конечно, мы очень довольны. Конечно, мы понимали силу соперника. Поздравляю своих ребят и всю Одессу, болельщиков, руководство. Себя тоже поздравляю, потому что это первая победа после двух поражений. Хотя мы анализировали матчи – игры были неплохие, где-то немного не хватило.

Была достаточно равная игра, моменты были как у наших ворот, так и у ворот соперника. Мы забили гол. Самое главное – мы забили гол и сыграли на ноль. Для меня это крайне важно. Чтобы команда получала опыт, надо уверенно играть в защите всей командой и научиться играть на ноль.

Поэтому я доволен. Немного огорчила травма Арсича. Будем разбираться завтра, что произошло. Надеюсь, что к следующему матчу с «Левым Берегом» он подойдет в боевой готовности.

Нельзя сказать, что нужно было сильно настраивать команду. Все понимали, что нужно брать очки. Будем откровенны, даже если бы сегодня сыграли вничью – это был бы шаг вперед. Но мы сделали еще больше – мы победили, считаю, что заслуженно. Потому что меньше допускали ошибок в защите.

Все выходившие на замену отрабатывали как раз против мяча и практически ничего не давали создать у наших ворот, кроме двух передач в штрафную. Поэтому я доволен, как ребята отрабатывали и как отреагировали на забитый гол. Отреагировали именно так, как мы от них хотим.

Кайо Гомес? Это крайний защитник, но он любит играть в атаку. Я доволен, как он вышел. Он очень хорошо играет с мячом. Хоть и такой маленький, он обладает очень скоростно-силовыми качествами и может закрывать всю бровку. Мы видели, как он работает на тренировках. Хотели немного раньше его выпустить, но так как у нас уже лимит слотов исчерпан был. Дождались момента 10–12 минут до конца матча и выпустили трех игроков, немного перестроились на другую схему.

Жоао Нето? Нам немного не хватило времени, какие-то полчаса. Но мы планируем ему давать играть. Футболист скоростной, больше атакующего стиля. Поэтому посмотрим к следующему матчу, как он будет выглядеть».