ПОЗДЕЕВ: «Когда у нас всего полтора момента – этого мало»

Главный тренер Колоса Александр Поздеев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру 3-го тура УПЛ против Черноморца (0:1):

«Поздравляю Черноморец с победой. Нам не хватило плотности, характера в работе без мяча. И, конечно же, мастерства. Трудно создаются моменты, трудно продвигаться. Я бы не сказал, что по игре для нас это был проигрышный матч, но это футбол. Если бы мы обстучали все штанги и перекладину, то это одно дело, а совсем другое, когда у нас всего полтора момента. Этого мало, чтобы говорить о каких-то амбициях, победах и вообще о каком-то конструктивном пути.

Валерий Лучкевич и Максим Третьяков имеют повреждения. Кроме них, у нас есть еще футболисты, у которых нет возможности участвовать в играх. Всех их нам не хватало. Но ребята, которые здоровы, должны знать, что мы на них рассчитываем. Им нужно выжимать из себя сто процентов, не меньше.

Я не могу оценивать, насколько хорошо Черноморец сыграл в обороне. У нас такой уровень чемпионата, что довольно трудно вскрывать какую-нибудь оборону, особенно когда команда садится чуть ниже. Это очень тяжело делать. Обычно у нас это делают легионеры. Это мастерство, мобильность, оценка ситуации, умение своевременно открыться и своевременно отдать. Это целый комплекс составляющих. Можно хоть сто человек поднять в атаку, но если по таймингу не успеваешь и несвоевременно все делаешь, то это ничего не даст».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Поздеева