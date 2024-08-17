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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 05:45 | Обновлено 17 августа 2024, 06:26
123
0

ПОЗДЕЕВ: «Когда у нас всего полтора момента – этого мало»

Главный тренер Колоса прокомментировал игру 3-го тура УПЛ против Черноморца

17 августа 2024, 05:45 | Обновлено 17 августа 2024, 06:26
123
0
ПОЗДЕЕВ: «Когда у нас всего полтора момента – этого мало»
chornomorets.football. Александр Поздеев

Главный тренер Колоса Александр Поздеев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру 3-го тура УПЛ против Черноморца (0:1):

«Поздравляю Черноморец с победой. Нам не хватило плотности, характера в работе без мяча. И, конечно же, мастерства. Трудно создаются моменты, трудно продвигаться. Я бы не сказал, что по игре для нас это был проигрышный матч, но это футбол. Если бы мы обстучали все штанги и перекладину, то это одно дело, а совсем другое, когда у нас всего полтора момента. Этого мало, чтобы говорить о каких-то амбициях, победах и вообще о каком-то конструктивном пути.

Валерий Лучкевич и Максим Третьяков имеют повреждения. Кроме них, у нас есть еще футболисты, у которых нет возможности участвовать в играх. Всех их нам не хватало. Но ребята, которые здоровы, должны знать, что мы на них рассчитываем. Им нужно выжимать из себя сто процентов, не меньше.

Я не могу оценивать, насколько хорошо Черноморец сыграл в обороне. У нас такой уровень чемпионата, что довольно трудно вскрывать какую-нибудь оборону, особенно когда команда садится чуть ниже. Это очень тяжело делать. Обычно у нас это делают легионеры. Это мастерство, мобильность, оценка ситуации, умение своевременно открыться и своевременно отдать. Это целый комплекс составляющих. Можно хоть сто человек поднять в атаку, но если по таймингу не успеваешь и несвоевременно все делаешь, то это ничего не даст».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Поздеева

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Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
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