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Лига чемпионов
19 августа 2024, 09:50 | Обновлено 19 августа 2024, 10:01
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0

Шахтер и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках 2024/25

Горняки находятся во второй корзине ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

19 августа 2024, 09:50 | Обновлено 19 августа 2024, 10:01
275
0
Шахтер и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

​Эксперты Football Rankings обновили предполагаемый посев для жеребьевки основного раунда еврокубков 2024/25.

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Донецкий Шахтер под руководством Марино Пушича гарантированно находится во 2-й корзине для жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Аналитики прогнозируют киевскому Динамо место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2024/25. Киевляне проведут матчи Q4 Лиги чемпионов против австрийского РБ Зальцбург. В случае победы подопечные Александра Шовковского будут играть в основном раунде ЛЧ, а если проиграют – то осенью будут выступать в Лиге Европы.

А вот в основном этапе Лиги конференций 2024/25 эксперты не видят криворожский Кривбасс, который является андердогом в противостоянии Q4 ЛК с испанским Бетисом.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе перед стартом основного раунда. Перед этим 36 участников в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга. В Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях). В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций запланировано 6 игровых дней.

Жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 пройдет 29 августа, а аналогичная процедура для Лиги Европы и Лиги конференций запланирована на 30 августа.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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