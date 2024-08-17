ДОЛГАНСКИЙ: «Незасчитанный гол Оболони? Со спины мне было трудно увидеть»

Главный тренер Ворсклы Сергей Долганский подвел итоги матча 3-го тура УПЛ против Оболони (2:0):

«Этот перерыв (из-за воздушной тревоги) пошел нам на пользу, потому что ничего не получалось с мячом. Команда соперника хорошо нас накрывала. Мы теряли очень много мячей, проигрывали борьбу.

После перерыва мы немного перестроились, начали играть по-другому, более длинными передачами и накрывать соперников уже на их половине поля. Все это нам принесло пользу.

Это, вообще, была трудная игра. У нас мало что получалось конструктивно с мячом. Качество поля было не очень, и соперник действовал очень агрессивно. Они впервые в этом чемпионате сыграли в пять защитников. Так что нам было тяжело. Но за счет характера и бойцовских качеств мы сумели победить.

Незасчитанный гол Оболони? Со спины мне было трудно увидеть. Я еще не пересматривал эпизод. Потому я не могу комментировать».