ДОЛГАНСКИЙ: «Незасчитанный гол Оболони? Со спины мне было трудно увидеть»
Главный тренер полтавской Ворсклы подвел итоги матча 3-го тура УПЛ
Главный тренер Ворсклы Сергей Долганский подвел итоги матча 3-го тура УПЛ против Оболони (2:0):
«Этот перерыв (из-за воздушной тревоги) пошел нам на пользу, потому что ничего не получалось с мячом. Команда соперника хорошо нас накрывала. Мы теряли очень много мячей, проигрывали борьбу.
После перерыва мы немного перестроились, начали играть по-другому, более длинными передачами и накрывать соперников уже на их половине поля. Все это нам принесло пользу.
Это, вообще, была трудная игра. У нас мало что получалось конструктивно с мячом. Качество поля было не очень, и соперник действовал очень агрессивно. Они впервые в этом чемпионате сыграли в пять защитников. Так что нам было тяжело. Но за счет характера и бойцовских качеств мы сумели победить.
Незасчитанный гол Оболони? Со спины мне было трудно увидеть. Я еще не пересматривал эпизод. Потому я не могу комментировать».
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