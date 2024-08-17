Тренер Виктории: «Кривбасс – очень сильный соперник»

Тренер чешской «Виктории» Пльзень Мирослав Коубек прокомментировал игру против «Кривбаса»:

– Вы обеспечили себе выход в групповой этап еврокубков в этом сезоне. Расскажите, как это удалось?

– Это было сложно. «Кривбасс» – очень сильный соперник, который создал нам много проблем. Но стоит отметить нашу оборону, которая сыграла «на ноль». Команда показала неплохую игру и продемонстрировала, что у неё уже есть опыт на европейской арене. Забить «Кривбассу» сегодня было нелегко, но нам это всё же удалось. Это был чрезвычайно трудный матч, интрига держалась до последней минуты.

– Даниэль Вашулин забил два мяча «Кривбассу» за два матча. Он хорошо вписывается в команду?

– Мы все видим, что он прогрессирует. В общей сложности он отметился уже в трёх официальных матчах подряд. Рад за него.

– Теперь впереди – «Хартс». Чего ожидаете от этого соперника?

– Я ещё не изучал оппонента, так как мы сосредоточивались на «Кривбассе». Конечно, мы понимаем, что шотландский футбол – жёсткий, боевой. Поэтому и ожидаем таких матчей против «Хартса».