СУХАНОВ: «Не знаю, где арбитры увидели игру рукой. Имеем то, что имеем»

Форвард Оболони Сергей Суханов прокомментировал незасчитанный гол в ворота Ворсклы (0:2) в матче 3-го тура УПЛ.

– Довольно неоднозначный результат матча. По игре – был равный матч, но счет иной. Была ли рука в эпизоде ​​с незасчитанным голом?

– Я скажу свое мнение. Я уверен на 100 процентов, что игры не было рукой. Мы вели борьбу с Гучеком, я прокинул мяч головой вперед, забил гол. Я не знаю, где они увидели игру рукой. Может быть, им виднее.

Тренеры просмотрели этот момент на планшете, как мне сказали, руки не было. Я был на 100% уверен, что руки не было, гол зачтут, но мы могли бы переломить ход игры. Нам тяжело даются голы, если еще здесь руки находят, то я не знаю. Игра ровная, мы играем, нам тяжело даются голы, не можем его забить, а когда забиваем – не засчитывают их.

Обидно, но сделаем выводы, будем двигаться дальше. На данный момент – есть то, что имеем.

– Ты сегодня имел много неплохих моментов, но не удалось поразить ворота соперника. Была слышна от Сергея Иващенко просьба к тебе более четко завершать моменты. Что не дало реализовать их?

– Да, нужно реализовывать моменты. Если выходишь на удар – нужно попадать в створ ворот. В некоторых моментах попадал, в других – нет. Нужно спокойнее относиться к этому, что не попадаешь. Где-то волновался или сильно хотел забить, поэтому оно не получается, по моему мнению.

Будем двигаться дальше, больше нет слов. Момент с рукой – это такое. Результат – на табло.