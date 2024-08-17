На каком месте сборная Украины? Обновлен рейтинг ФИФА для женских сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных.

Украинская сборная по-прежнему занимает 35-ю позицию (1638,16 балла). Среди представителей УЕФА Украина находится на 23-м месте.

В первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Англия и Испания.

В квалификации Евро-2025 сине-желтые пробились в плей-офф. Ближайший оппонент, Турция, занимает 58-е место (+3), а потенциальные соперники во втором раунде плей-офф – Греция и Бельгия – занимают 61-ю (–1) и 20-ю (–2) позиции соответственно.

Рейтинг ФИФА для женских сборных по футболу