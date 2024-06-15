Чемпионат Европы15 июня 2024, 02:47 | Обновлено 15 июня 2024, 03:17
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Женская сборная Украины по футболу занимает 35-е место в рейтинге ФИФА
В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, Франция и Англия
15 июня 2024, 02:47 | Обновлено 15 июня 2024, 03:17
37
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных.
Украинская сборная опустилась на одну позицию и занимает 35-е место (1629,81 балла). Среди представителей УЕФА Украина находится на 23-м месте.
В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, Франция и Англия.
В квалификации Евро-2025 сине-желтые выступают в группе В4. Соперники занимают следующие места: Уэльс – 31 место (+1), Хорватия – 56 место (+3), Косово – 95 место (–4).
Рейтинг ФИФА для женских команд
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