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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 02:47 | Обновлено 15 июня 2024, 03:17
37
0

Женская сборная Украины по футболу занимает 35-е место в рейтинге ФИФА

В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, Франция и Англия

15 июня 2024, 02:47 | Обновлено 15 июня 2024, 03:17
37
0
Женская сборная Украины по футболу занимает 35-е место в рейтинге ФИФА
УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных.

Украинская сборная опустилась на одну позицию и занимает 35-е место (1629,81 балла). Среди представителей УЕФА Украина находится на 23-м месте.

В первую тройку рейтинга ФИФА входят Испания, Франция и Англия.

В квалификации Евро-2025 сине-желтые выступают в группе В4. Соперники занимают следующие места: Уэльс – 31 место (+1), Хорватия – 56 место (+3), Косово – 95 место (–4).

Рейтинг ФИФА для женских команд

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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