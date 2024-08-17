Порту одержал вторую победу и возглавил чемпионат Португалии
Голы у победителей забили Иван Хайме и Вендерсон Галено
Вечером 16 августа состоялись два матча чемпионата Португалии.
Клуб-гранд Порту взял верх в гостях над командой Санта-Клара (2:0). Голы забили Иван Хайме и Вендерсон Галено.
Порту одержал вторую победу, набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу.
Команда Жил Висенте нанесла поражение АБС Натал со счетом 4:2. Каня Фудзимото оформил хет-трик, причем забил на 90+4 и 90+6 мин.
Чемпионат Португалии
2-й тур, 16 августа
Санта-Клара – Порту – 0:2
Голы: Иван Хайме, 16, Галено, 25
Жил Висенте – AVS – 4:2
Голы: Агирре, 37, Фудзимото, 41, 90+4, 90+6 – Кики, 32, Нене, 45+3
Турнирная таблица
События матча
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