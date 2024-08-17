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Чемпионат Португалии
Санта Клара
16.08.2024 19:00 – FT 0 : 2
Порту
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Португалия
17 августа 2024, 02:23 | Обновлено 17 августа 2024, 03:15
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Порту одержал вторую победу и возглавил чемпионат Португалии

Голы у победителей забили Иван Хайме и Вендерсон Галено

17 августа 2024, 02:23 | Обновлено 17 августа 2024, 03:15
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0
Порту одержал вторую победу и возглавил чемпионат Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа состоялись два матча чемпионата Португалии.

Клуб-гранд Порту взял верх в гостях над командой Санта-Клара (2:0). Голы забили Иван Хайме и Вендерсон Галено.

Порту одержал вторую победу, набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу.

Команда Жил Висенте нанесла поражение АБС Натал со счетом 4:2. Каня Фудзимото оформил хет-трик, причем забил на 90+4 и 90+6 мин.

Чемпионат Португалии

2-й тур, 16 августа

Санта-Клара – Порту – 0:2

Голы: Иван Хайме, 16, Галено, 25

Жил Висенте – AVS – 4:2

Голы: Агирре, 37, Фудзимото, 41, 90+4, 90+6 – Кики, 32, Нене, 45+3

Турнирная таблица

События матча

65’
Adriano (Санта Клара) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Вендерсон Галено (Порту).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Хайме (Порту).
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чемпионат Португалии по футболу Порту Санта-Клара Жил Висенте видео голов и обзор Вендерсон Галено хет-трик AVS
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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