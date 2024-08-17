Порту одержал вторую победу и возглавил чемпионат Португалии

Вечером 16 августа состоялись два матча чемпионата Португалии.

Клуб-гранд Порту взял верх в гостях над командой Санта-Клара (2:0). Голы забили Иван Хайме и Вендерсон Галено.

Порту одержал вторую победу, набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу.

Команда Жил Висенте нанесла поражение АБС Натал со счетом 4:2. Каня Фудзимото оформил хет-трик, причем забил на 90+4 и 90+6 мин.

Чемпионат Португалии

2-й тур, 16 августа

Санта-Клара – Порту – 0:2

Голы: Иван Хайме, 16, Галено, 25

Жил Висенте – AVS – 4:2

Голы: Агирре, 37, Фудзимото, 41, 90+4, 90+6 – Кики, 32, Нене, 45+3

Турнирная таблица