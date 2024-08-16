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  4. Будковский провел переговоры с клубом-новичком УПЛ. О чем договорились?
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 23:12 | Обновлено 16 августа 2024, 23:19
254
0

Будковский провел переговоры с клубом-новичком УПЛ. О чем договорились?

Украинский форвард может продолжить карьеру в команде Левый Берег

16 августа 2024, 23:12 | Обновлено 16 августа 2024, 23:19
254
0
Будковский провел переговоры с клубом-новичком УПЛ. О чем договорились?
ФК Полесье. Филипп Будковский взял тайм-аут

Украинский форвард Филипп Будковский получил предложение о продолжении карьеры.

Заключить контракт ему предложил клуб-новичок УПЛ «Левый Берег», сообщает Игорь Бурбас.

Сегодня, 16 августа, прошли переговоры между клубом и игроком. Но пока договоренности не достигнуты.

Будковский взял несколько дней на размышления, поскольку у него есть другой вариант продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Будковский сыграл за «Полесье» 18 матчей УПЛ и забил 4 гола. Несколько дней назад он покинул житомирский клуб в качестве свободного агента.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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