Будковский провел переговоры с клубом-новичком УПЛ. О чем договорились?
Украинский форвард может продолжить карьеру в команде Левый Берег
Украинский форвард Филипп Будковский получил предложение о продолжении карьеры.
Заключить контракт ему предложил клуб-новичок УПЛ «Левый Берег», сообщает Игорь Бурбас.
Сегодня, 16 августа, прошли переговоры между клубом и игроком. Но пока договоренности не достигнуты.
Будковский взял несколько дней на размышления, поскольку у него есть другой вариант продолжения карьеры.
В прошлом сезоне Будковский сыграл за «Полесье» 18 матчей УПЛ и забил 4 гола. Несколько дней назад он покинул житомирский клуб в качестве свободного агента.
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