Будковский провел переговоры с клубом-новичком УПЛ. О чем договорились?

Украинский форвард Филипп Будковский получил предложение о продолжении карьеры.

Заключить контракт ему предложил клуб-новичок УПЛ «Левый Берег», сообщает Игорь Бурбас.

Сегодня, 16 августа, прошли переговоры между клубом и игроком. Но пока договоренности не достигнуты.

Будковский взял несколько дней на размышления, поскольку у него есть другой вариант продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Будковский сыграл за «Полесье» 18 матчей УПЛ и забил 4 гола. Несколько дней назад он покинул житомирский клуб в качестве свободного агента.