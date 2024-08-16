Кто такой Мисехуй? Он забил первый гол Жироны в сезоне
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Вечером 15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной» (1:1). Единственный гол в составе гостей забил Габриэл Мисехуй, малоизвестный широкому кругу болельщиков.
Габриэл Мисехуй – 19-летний нидерландский полузащитник. Мисехуй является воспитанником «Аякса», полузащитник играл за команды U-17 и U-18 амстердамского клуба.
Габриэл перешёл в «Жирону» из «Йонг Аякса» в июле 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1 миллион евро.
19-летний игрок сыграл за сборную Нидерландов на Евро-2022 U-17. Он провел на турнире 6 матчей, в которых забил 2 раза и отдал 1 голевую передачу.
В сезоне 2023/24 Мисехуй провел за «Йонг Аякс» 13 игр, в которых отметился забитыми голами 7 раз и отдал 3 голевые передачи.
ВИДЕО. Нарезка действий Габриэла Мисехуя за Аякс
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