Кто такой Мисехуй? Он забил первый гол Жироны в сезоне

Вечером 15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной» (1:1). Единственный гол в составе гостей забил Габриэл Мисехуй, малоизвестный широкому кругу болельщиков.

Габриэл Мисехуй – 19-летний нидерландский полузащитник. Мисехуй является воспитанником «Аякса», полузащитник играл за команды U-17 и U-18 амстердамского клуба.

Габриэл перешёл в «Жирону» из «Йонг Аякса» в июле 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1 миллион евро.

19-летний игрок сыграл за сборную Нидерландов на Евро-2022 U-17. Он провел на турнире 6 матчей, в которых забил 2 раза и отдал 1 голевую передачу.

В сезоне 2023/24 Мисехуй провел за «Йонг Аякс» 13 игр, в которых отметился забитыми голами 7 раз и отдал 3 голевые передачи.

ВИДЕО. Нарезка действий Габриэла Мисехуя за Аякс