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Испания
16 августа 2024, 22:07 | Обновлено 16 августа 2024, 22:26
1642
6

Кто такой Мисехуй? Он забил первый гол Жироны в сезоне

Хавбек помог Жироне избежать поражения от Бетиса

16 августа 2024, 22:07 | Обновлено 16 августа 2024, 22:26
1642
6
Кто такой Мисехуй? Он забил первый гол Жироны в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мисехуй

Вечером 15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной» (1:1). Единственный гол в составе гостей забил Габриэл Мисехуй, малоизвестный широкому кругу болельщиков.

Габриэл Мисехуй – 19-летний нидерландский полузащитник. Мисехуй является воспитанником «Аякса», полузащитник играл за команды U-17 и U-18 амстердамского клуба.

Габриэл перешёл в «Жирону» из «Йонг Аякса» в июле 2024 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1 миллион евро.

19-летний игрок сыграл за сборную Нидерландов на Евро-2022 U-17. Он провел на турнире 6 матчей, в которых забил 2 раза и отдал 1 голевую передачу.

В сезоне 2023/24 Мисехуй провел за «Йонг Аякс» 13 игр, в которых отметился забитыми голами 7 раз и отдал 3 голевые передачи.

ВИДЕО. Нарезка действий Габриэла Мисехуя за Аякс

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Vbolivalnyk-Peter
Мені здається, що в прізвищі пропустили м'який знак між "с" та "є"
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Ахаха Мисе кто?
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-1
Strontium
Он - Мисигуи!
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