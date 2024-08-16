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Англия
16 августа 2024, 21:10 | Обновлено 16 августа 2024, 21:25
804
0

Стали известны стартовые составы на первый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом

16 августа в 22:00 в Манчестере пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

16 августа 2024, 21:10 | Обновлено 16 августа 2024, 21:25
804
0
Стали известны стартовые составы на первый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом
Twitter. Олд Траффорд

Вечером 16 августа в Манчестере пройдет стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд» в 22:00 по киевскому времени.

В минувшем сезоне АПЛ Красные дьяволы заняли 8-е место, а дачники финишировали на 13-й позиции.

Стали известны стартовые составы на стартовый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом

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Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Фулхэм стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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