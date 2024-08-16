Стали известны стартовые составы на первый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом

Вечером 16 августа в Манчестере пройдет стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

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«Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд» в 22:00 по киевскому времени.

В минувшем сезоне АПЛ Красные дьяволы заняли 8-е место, а дачники финишировали на 13-й позиции.

Стали известны стартовые составы на стартовый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом