Англия16 августа 2024, 21:10 | Обновлено 16 августа 2024, 21:25
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Стали известны стартовые составы на первый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом
16 августа в 22:00 в Манчестере пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.
16 августа 2024, 21:10 | Обновлено 16 августа 2024, 21:25
804
0
Вечером 16 августа в Манчестере пройдет стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд» в 22:00 по киевскому времени.
В минувшем сезоне АПЛ Красные дьяволы заняли 8-е место, а дачники финишировали на 13-й позиции.
Стали известны стартовые составы на стартовый матч АПЛ между МЮ и Фулхэмом
Your United XI on opening day! 🔴📋#MUFC || #MUNFUL— Manchester United (@ManUtd) August 16, 2024
The Fulham™️.#MUNFUL pic.twitter.com/x14QdVblTc— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 16, 2024
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