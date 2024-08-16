Украина. Премьер лига16 августа 2024, 19:05 |
1999
3
Динамо нацелилось на полузащитника сборной Азербайджана
Эмиль Мустафаев может покинуть «Полесье»
16 августа 2024, 19:05 |
1999
3
«Динамо» Киев проявляет интерес к полузащитнику «Полесья» и сборной Азербайджана Эмилю Мустафаеву. Об этом сообщает ресурс Azerisport.
По их информации, «Динамо» хочет подписать Мустафаева уже этим летом. При этом киевляне – далеко не единственный претендент на игрока. Также 22-летним хавбеком интересуются турецкий «Сивасспор», венгерский «Фехервар» и два гранда азербайджанского футбола – «Сабах» и «Нефтчи».
Сегодня сообщалось о том, что «Полесье» прекратило сотрудничеством с форвардом Филиппом Будковским.
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Комментарии 3
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летять утки
не помню ни одного хорошего футболиста азера.
Отдали Царенко полякам и собираются подписать непонятного азера? Что за идиотизм?
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