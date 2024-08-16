Динамо нацелилось на полузащитника сборной Азербайджана

«Динамо» Киев проявляет интерес к полузащитнику «Полесья» и сборной Азербайджана Эмилю Мустафаеву. Об этом сообщает ресурс Azerisport.

По их информации, «Динамо» хочет подписать Мустафаева уже этим летом. При этом киевляне – далеко не единственный претендент на игрока. Также 22-летним хавбеком интересуются турецкий «Сивасспор», венгерский «Фехервар» и два гранда азербайджанского футбола – «Сабах» и «Нефтчи».

Сегодня сообщалось о том, что «Полесье» прекратило сотрудничеством с форвардом Филиппом Будковским.