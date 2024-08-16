Ворскла – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 16 августа «Ворскла» в матче третьего тура УПЛ в Полтаве примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Челядин, Скляр, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Ковталюк

«Оболонь»: Федоривский, Осами, Дубко, Курко, Карась, Мединский, Мороз, Витенчук, Приймак, Тарануха, Суханов