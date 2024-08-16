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  4. Ворскла – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 17:33 |
337
0

Ворскла – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

16 августа 2024, 17:33 |
337
0
Ворскла – Оболонь. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 16 августа «Ворскла» в матче третьего тура УПЛ в Полтаве примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута, Челядин, Скляр, Хрипчук, Нестеренко, Кане, Ковталюк

«Оболонь»: Федоривский, Осами, Дубко, Курко, Карась, Мединский, Мороз, Витенчук, Приймак, Тарануха, Суханов

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Ворскла Полтава Оболонь Киев Ворскла - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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