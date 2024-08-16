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16 августа 2024, 16:39 |
659
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шакири вернулся в свой родной клуб

Именитый полузащитник будет выступать за «Базель»

16 августа 2024, 16:39 |
659
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шакири вернулся в свой родной клуб
ФК Базель. Джердан Шакири

«Базель» официально сообщил о подписании именитого атакующего полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Шакири перешел в «Базель» на правах свободного агента. Позавчера его контракт с американским клубом «Чикаго Файр» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Шакири является воспитанником «Базеля». За первую команду швейцарского клуба он выступал с 2009 по 2012 годы, после чего перешел в «Баварию», в академию «Базеля» пришел в 2001 году в 10-летнем возрасте.

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Джердан Шакири Базель свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Базель
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