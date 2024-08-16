ОФИЦИАЛЬНО. Шакири вернулся в свой родной клуб

«Базель» официально сообщил о подписании именитого атакующего полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири. Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

Шакири перешел в «Базель» на правах свободного агента. Позавчера его контракт с американским клубом «Чикаго Файр» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Шакири является воспитанником «Базеля». За первую команду швейцарского клуба он выступал с 2009 по 2012 годы, после чего перешел в «Баварию», в академию «Базеля» пришел в 2001 году в 10-летнем возрасте.