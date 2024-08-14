ОФИЦИАЛЬНО. Чикаго Файр расторг контракт с экс-звездой сборной Швейцарии
Джердан Шакири получил статус свободного агента
Клуб североамериканской MLS «Чикаго Файр» официально объявил о расторжении контракта с 32-летним атакующим полузащитником Джерданом Шакири.
Контракт с бывшей звездой сборной Швейцарии был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Отмечается, что уход Шакири позволил «Чикаго Файр» освободить слот для подписания игрока-иностранца с опытом выступлений на международном уровне.
Шакири играл за «Чикаго Файр» с февраля 2022 года. За команду из США швейцарец провел 75 официальных матчей (16 голов, 13 ассистов).
Ранее сообщалось, что Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии.
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