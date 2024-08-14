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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чикаго Файр расторг контракт с экс-звездой сборной Швейцарии
Major League Soccer
14 августа 2024, 20:15 |
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чикаго Файр расторг контракт с экс-звездой сборной Швейцарии

Джердан Шакири получил статус свободного агента

14 августа 2024, 20:15 |
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чикаго Файр расторг контракт с экс-звездой сборной Швейцарии
chicagofirefc.com

Клуб североамериканской MLS «Чикаго Файр» официально объявил о расторжении контракта с 32-летним атакующим полузащитником Джерданом Шакири.

Контракт с бывшей звездой сборной Швейцарии был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Отмечается, что уход Шакири позволил «Чикаго Файр» освободить слот для подписания игрока-иностранца с опытом выступлений на международном уровне.

Шакири играл за «Чикаго Файр» с февраля 2022 года. За команду из США швейцарец провел 75 официальных матчей (16 голов, 13 ассистов).

Ранее сообщалось, что Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии.

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Джердан Шакири Чикаго Файр трансферы расторжение контракта Major League Soccer (MLS)
Алексей Сливченко Источник: ФК Чикаго Файр
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